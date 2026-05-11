Lula, sobre covid-19: a gente precisa começar a dizer o nome das pessoas que participaram disso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu que é preciso dar "nome aos bois" e apontar os responsáveis pelo descontrole da pandemia de covid-19 no Brasil. "Nós temos que fazer com que as pessoas saibam quem foram os responsáveis que fortaleceram a ignorância do presidente no trato de uma pandemia como essa", afirmou Lula, em cerimônia de sanção da lei que institui o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19. A data será em 12 de março, dia da morte da primeira vítima pela doença no Brasil, em 2021.

Lula ainda disse que nunca responsabilizou pessoalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ponderou que "presidente não tem que saber tudo, mas ele tem, pelo menos, que ouvir quem sabe". Para o petista, o governo do seu antecessor "era composto de um monte de gente que fazia questão de se fazer de ignorante".

Para Lula, a condução da pandemia pelo governo Bolsonaro levou a um "sacrifício desnecessário". "Se tivessem ouvido as pessoas que entendiam disso, a gente teria, o mínimo, evitado que tivessem morrido umas 400 mil pessoas", disse Lula.

O presidente ainda acusou sindicatos e entidades médicas de terem se omitido. "Muita gente se calou. Os sindicatos não foram para cima, as entidades médicas não foram para cima, teve entidade importante do Brasil que nunca falou nada", afirmou.

"Temos que dizer em alto e bom som a quantidade de médico que receitava cloroquina, a quantidade de gente que dizia que vacina fazia as pessoas virarem jacaré, que fazia tudo de mal para as crianças", acrescentou.

Lula leu trecho de entrevista do filho de Bolsonaro, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, em que ele dizia que a "pressa pela vacina não se justifica". Ao citar a entrevista, Lula se referiu a Eduardo como "fujão que está nos EUA tentando pregar golpe contra o Brasil".