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Lula sanciona lei que permite venda de medicamentos em áreas de farmácias em supermercados

O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU)

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula. (Foto: Ricardo Stuckert / PR / Arquivo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que autoriza a venda de medicamentos em farmácias e drogarias instaladas em supermercados. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

"É permitida a instalação de farmácia ou drogaria na área de venda de supermercados, desde que em ambiente físico delimitado, segregado e exclusivo para a atividade farmacêutica, independente dos demais setores do supermercado, operada diretamente, sob mesma identidade fiscal, ou mediante contrato com farmácia ou drogaria licenciada e registrada nos órgãos competentes, observadas as exigências legais, sanitárias e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a dimensionamento físico, estrutura de consultórios farmacêuticos, recebimento, armazenamento, controle de temperatura, ventilação, iluminação e umidade, rastreabilidade, dispensação, assistência e cuidados farmacêutico", diz a lei.

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MEDICAMENTOS/SUPERMERCADOS/VENDA/LEI/SANÇÃO
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