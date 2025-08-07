Capa Jornal Amazônia
Lula: Saída do Mapa da Fome vale um Oscar ou Cannes

A declaração do presidente foi feita durante a sessão do Cine Alvorada, no Palácio da Alvorada

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 7, que a saída do Brasil do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU) vale um Oscar ou Festival de Cannes.

"É uma alegria imensa este mês receber a informação de que o Brasil, em apenas dois anos e meio, saiu do Mapa da Fome, que envergonhava o Brasil, outra vez. Essa é uma conquista que vale um Oscar, um Cannes e um Festival de Berlim", disse Lula.

A declaração do presidente foi feita durante a sessão do Cine Alvorada, no Palácio da Alvorada, que transmitiu o filme "O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kléber Mendonça Filho.

Durante o discurso, Lula disse que a cultura é importante para que o brasileiro tenha um "comportamento revolucionário". O presidente também disse que o Brasil não é um País de terceiro mundo e que a população precisa ter "orgulho" de não ser menos sabido que ninguém.

Lula chorou ao falar sobre o conflito na Faixa de Gaza. "Nos não temos informações de quantas crianças morreram. Agora chegamos à cretinice de dar comida e água para as crianças e matá-los", afirmou o presidente.

Da Esplanada dos Ministérios, compareceram ao evento os ministros das Comunicações, Frederico Siqueira Filho; da Cultura, Margareth Menezes; da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira; e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

