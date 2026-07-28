Lula pede para diretor da OMS mandar recado sobre SUS para Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para mandar um recado ao presidente norte-americano Donald Trump sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).

"Quando você puder conversar com o presidente Trump, ele que anunciou que ia cortar a verba da OMS, diga para ele como um presidente de um país que não é rico como os Estados Unidos consegue garantir a cada cidadão brasileiro o mesmo tratamento de saúde que terá o presidente da República", disse Lula em visita ao Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28.