Lula pede cuidado com celulares em público após assinar decreto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recomendou nesta terça-feira, 23, que os cidadãos tenham “mais cuidado” com seus celulares em espaços públicos. A declaração ocorreu em São Paulo, durante a assinatura de um decreto para a criação do programa Celular Seguro, que visa combater furtos e roubos de aparelhos.

Durante o evento, Lula repetiu um conselho comum em grandes cidades: evitar usar o celular em locais sujeitos a ocorrências. Ele alertou para a necessidade de observar o entorno, citando o exemplo de “alguém de bicicleta perto de você fazendo pirueta”.

Alerta para riscos nas ruas

O presidente detalhou os riscos e a importância da vigilância. “A hora em que você tiver que falar, olhe para o lado e veja se tem alguém perto de você, se tem alguém de bicicleta perto de você fazendo pirueta na bicicleta, porque você pode ser assaltado”, declarou.

Lula mencionou ter presenciado assaltos em São Paulo, com ladrões em bicicletas roubando telefones. Ele enfatizou a dualidade entre a punição ao crime e a responsabilidade individual: “É importante que a gente quer punir quem rouba, quem vende, punir o crime organizado, mas é importante que você tenha mais cuidado para utilizar o celular”.

O presidente destacou que o aparelho é um “patrimônio seu”, contendo informações como “sua conta bancária, seu CPF”. “Se você não tomar cuidado, vai ter prejuízo”, alertou.

Combate ao crime organizado com o Celular Seguro

Para o presidente, o programa Celular Seguro representa uma mudança na forma como o poder público lida com roubos e furtos de celulares. “Vim aqui assinar definitivamente o trato que o Poder Público tem dado às pessoas que roubam celular nesse País”, afirmou.

Lula previu que, a partir do decreto, “muita coisa vai mudar na atuação do governo federal, dos governos estaduais e também muita coisa vai mudar nas pessoas que ousarem roubar um celular daqui para frente”.

O programa contará com a participação de diversos entes. A iniciativa incluirá os 27 governadores, agências reguladoras e empresas de telecomunicação, conforme anunciado pelo presidente.

Orientações para celulares roubados

“O que a gente está dizendo é que, se você comprou um celular roubado sem saber que era roubado, você tem que procurar uma delegacia para entregar (o celular)”, disse Lula.

O petista tranquilizou quem, por ventura, tenha adquirido um aparelho furtado sem saber. “Não tenha medo de procurar a delegacia porque você não vai ser preso, é só para devolver o celular”, explicou.

Lula estimou em 3 milhões o número de celulares roubados. Ele ressaltou que a devolução desses aparelhos “não pode ser feita tudo no mesmo dia”, mas ocorrerá “aos poucos”.