Lula participa na terça-feira da inauguração da 1ª etapa da nova Serra das Araras, na Via Dutra

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participará na próxima terça-feira, 23, da inauguração da primeira etapa da nova Serra das Araras, localizada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). O projeto tem foco na ampliação da capacidade e segurança, com investimento de R$ 1,5 bilhão.

A Via Dutra é um dos principais corredores logísticos do País, sendo a principal ligação rodoviária entre Rio de Janeiro e São Paulo.

São 390 mil veículos circulando mensalmente, segundo o Ministério dos Transportes.

A nova Serra das Araras já alcançou 70% de execução.

As obras em toda a concessão, de 626 km, têm apoio de R$ 10,7 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).