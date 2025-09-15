Lula: 'Não podemos tolerar que jovens negros sejam alvos preferenciais de forças de repressão'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 15, que o País não pode tolerar que jovens negros de periferias sejam "alvos preferenciais" de agentes da segurança pública, a quem chamou de "forças de repressão". A declaração do presidente foi na cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Conapir).

"É inadmissível que jovens e mulheres negras sejam as maiores vítimas da violência. Não podemos tolerar que jovens negros da periferia continuem a ser alvos preferenciais das forças de repressão. Racismo é crime e também uma doença que precisa ser erradicada do nosso País", afirmou o presidente.

No discurso para os participantes do evento, Lula disse que as políticas sociais do governo permitiram que a "cara do povo brasileiro" fosse vista em lugares frequentemente ocupados por pessoas brancas. Um dos exemplos citados pelo presidente foi a Universidade de São Paulo (USP). O presidente disse também que a igualdade racial "continua sendo um compromisso ético" nas gestões petistas.

O encontro da Conapir serve para discutir a promoção da igualdade racial e vai ocorrer em Brasília até a sexta-feira, 19.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), são aguardados em Brasília cerca de 1,7 mil delegados representantes da população negra, das comunidades quilombolas, ciganos, indígenas e integrantes da comunidade LGBTQIA+.