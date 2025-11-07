Capa Jornal Amazônia
Lula: mundo ainda está distante de atingir o objetivo do Acordo de Paris

Estadão Conteúdo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, 7, que o mundo está distante de atingir, em plenitude, o que foi estabelecido no Acordo de Paris, tratado juridicamente vinculativo sobre o combate às mudanças climáticas. Ele falou em plenária sobre os 10 anos desse acordo, adotado em 2015.

A fala vem no contexto de atraso na apresentação, por diferentes países, das chamadas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) - esforços internos para reduzir a emissão de poluentes. "Ainda não estamos fazendo o melhor possível em reduzir emissões", frisou Lula.

Ele reforçou que as NDCs "são o caminho para concretizar o ideal do desenvolvimento sustentável".

O chefe de Estado brasileiro também disse ser possível trabalhar por um novo modelo de desenvolvimento econômico "sem sacrificar a geração de riqueza". Ele acrescentou que "é viável trabalhar por uma transição justa, em que o Sul Global tenha as oportunidades que lhe foram negadas no passado", enfatizou.

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) será na próxima semana. O Brasil propõe que a COP30 reconheça o papel dos territórios indígenas como "instrumento de mitigação climática".

