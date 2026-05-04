Lula libera crédito extraordinário de R$ 305 milhões para desastres ambientais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta segunda, 4, uma medida provisória (MP) que abre crédito extraordinário de R$ 305 milhões para custear medidas emergenciais de socorro às vítimas das fortes chuvas que atingiram o País nos últimos dias. Os recursos serão utilizados para custear medidas emergenciais, como o apoio às populações afetadas e o restabelecimento de serviços essenciais.

Em Pernambuco, foram confirmadas ao menos seis mortes em decorrência de alagamentos e deslizamentos de terra. Na Paraíba, as chuvas também resultaram em duas fatalidades. No estado do Rio Grande do Sul, as autoridades investigam a relação das chuvas com outras duas mortes.