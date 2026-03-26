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Lula é o primeiro brasileiro vacinado em campanha de vacinação contra gripe

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, aplicou o imunizante no vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin

Estadão Conteúdo
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A aplicação do imunizante foi feita por uma profissional de saúde durante uma agenda do petista (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o primeiro vacinado na campanha do governo federal de imunização contra a gripe. A aplicação do imunizante foi feita por uma profissional de saúde durante uma agenda do petista em Anápolis (GO) nesta quinta-feira, 26.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, aplicou o imunizante no vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

A agenda de Lula em Anápolis ficou marcada pela afirmação dele de que o Brasil estará junto com os Estados Unidos no combate ao crime organizado caso o presidente americano, Donald Trump, esteja "falando sério". O petista disse ainda que espera a extradição de criminosos brasileiros que residem na cidade de Miami, na Flórida.

O presidente participou nesta quinta-feira, 26, de uma visita à fábrica de fármacos Brainfarma, em Anápolis (GO). Na agenda, o presidente defendeu o programa Farmácia Popular. "Muita gente acha que isso é gastar muito dinheiro, mas não há limite para gastar vidas." Lula disse ainda que é uma obrigação do governo garantir medicamentos para os mais necessitados.

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SAÚDE/GRIPE/CAMPANHA/VACINAÇÃO/LULA/GO
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