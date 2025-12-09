Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Lula diz que programa CNH do Brasil é parte de 'colheita', com maior acesso à habilitação

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (9) que o lançamento do programa CNH do Brasil, acompanhado da assinatura de uma medida provisória que altera regras para obtenção da carteira de habilitação, simboliza uma nova fase para o País.

Lula disse que o governo vive "o momento da colheita" após dois anos de reorganização administrativa. "Nós plantamos nesses dois anos e agora estamos no momento da colheita", disse o presidente. Ele afirmou ainda que o governo terá de "desmentir a quantidade de mentiras" que, segundo ele, foram difundidas sobre a administração federal.

O presidente relacionou a mudança no processo de habilitação às transformações recentes na mobilidade urbana e ao crescimento do uso de motocicletas como instrumento de trabalho.

Lula lembrou que as motos substituíram os animais de tração em muitas regiões e disse que, diante da ausência de políticas de regularização ao longo dos anos, parte expressiva dos condutores seguiu trabalhando sem habilitação. "Quando a moto se transforma no instrumento de trabalho de milhões de homens e mulheres deste País, aumenta a responsabilidade do Estado", afirmou.

Lula relatou que a proposta apresentada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, chegou "como um colapso", e disse ter pedido inicialmente apenas autorização para estudar o tema. Segundo o presidente, a nova política não trata apenas do barateamento da CNH, mas da garantia de cidadania plena. "Nós estamos oferecendo ao mais humilde o direito de ser um cidadão respeitado na sua plenitude", declarou.

O chefe do Executivo disse ainda que o programa dará mais segurança aos usuários dos serviços prestados por motociclistas profissionais ao promover a regularização e a formação adequada desses trabalhadores. "Eles vão ser profissionais muito mais preparados, com mais responsabilidade do que agora, totalmente legalizados para exercer a função de motorista."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CNH/REGULAMENTAÇÃO/CONTRAN

Lula
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda