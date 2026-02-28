Lula diz que governo vai ajudar prefeitos de MG sem olhar 'partido, time ou religião'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou neste sábado, 28, que "ninguém ficará no prejuízo" na região da Zona da Mata mineira após as fortes chuvas que deixaram ao menos 70 mortos em Juiz de Fora e Ubá: "A única coisa que não vamos poder devolver é a vida das pessoas."

De acordo com o presidente, o governo federal vai "ajudar os prefeitos da região a recuperarem as cidades", independentemente de "partido, time ou religião" dos chefes municipais.

"Não importa de que partido, time ou religião do prefeito. A demanda é verdadeira? Vamos ajudar os prefeitos a recuperarem a qualidade de vida nessas cidades. Ninguém que foi prejudicado pelas chuvas ficará com o prejuízo nas suas costas. Vamos ajudar essas pessoas a se recuperarem", afirmou Lula.

O presidente visitou, na manhã deste sábado, áreas dos municípios de Juiz de Fora e Ubá que foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram Minas Gerais.

Ao todo, 70 pessoas morreram por causa da tragédia, sendo seis em Ubá e outras 64 em Juiz de Fora.

Ao lado do senador Rodrigo Pacheco, que deve concorrer ao governo de Minas Gerais, Lula foi acompanhando dos ministros Jader Filho (Cidades), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Macaé Evaristo (Direitos Humanos), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Alexandre Padilha (Saúde) e do presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira.

O presidente evitou criticar novamente o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pela falta de investimentos em prevenção de desastres climáticos, como fez nesta sexta-feira, 27, durante a 6ª Conferência Nacional das Cidades, em Brasília.

As críticas ficaram à cargo de Jader Filho, que voltou a citar os repasses do governo federal ao Estado e o não uso por parte do Executivo estadual.

Em Juiz de Fora, Lula visitou o bairro de Três Moinhos, um dos mais atingidos, e a Escola Municipal Raymundo Hargreaves, no bairro Bom Jardim. A unidade de educação está servindo de abrigo para moradores que ficaram desabrigados.