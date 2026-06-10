Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Lula diz que Brasil está preparado para enfrentar consequências do El Niño

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira, 10, que seu governo está preparado para as possíveis consequências do El Niño, fenômeno climático que pode aumentar o volume de chuvas no Sul do País, além de agravar as secas e provocar queimadas nas demais regiões.

"Pela primeira vez, a gente está saindo na frente inclusive na luta às possíveis queimadas que vão vir, porque a perspectiva é que o El Niño vai ser muito violento e que a gente pode ter mais desastres climáticos. Pela primeira vez, nós estamos preparados, antecipadamente, para enfrentar essa situação", declarou o petista em discurso durante o anúncio de medidas relacionadas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, no Palácio do Planalto. Demarcação de terras: "Estamos devolvendo o que foi tomado"

Durante o evento, o presidente Lula rebateu as críticas à demarcação de terras indígenas e quilombolas.

"Tem muita gente que acha que terra quilombola é desnecessário fazer. Tem muita gente que acha que terra indígena é demais. Quantas vezes eu já ouvi dizer: 'Os indígenas já têm 14% do território nacional, é muita terra'. Mas eles tinham todos os 8,5 milhões de quilômetros quadrados antes dos portugueses chegarem aqui. Ou seja, não são eles que estão tomando as terras de ninguém. Nós é que estamos devolvendo um pouco daquilo que foi tomado deles", afirmou o petista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/MEIO AMBIENTE/ANÚNCIO/MEDIDAS/EL NIÑO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda