Lula: COP30 será balizador sobre se os países querem enfrentar emergência climática ou não

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira, 23, que Angola e o Brasil compartilham um firme compromisso com multilateralismo e cooperação internacional. A declaração foi dada após assinatura de atos ao lado do presidente da Angola, João Lourenço.

"Em contexto em que o mundo se defronta com tantos conflitos internos e internacionais, Angola é exemplo de País com atuação importante em processo de estabilização da África e na projeção do continente nos principais dilemas contemporâneos", afirmou Lula.

Ele ainda pediu a presença de Lourenço e o apoio da Angola para a COP30 em novembro.

"É muito importante essa COP porque ela será balizadora sobre se os países querem efetivamente enfrentar emergência climática ou não. Porque está cheio de presidentes que acham que não tem nada ruim no clima, está tudo maravilhoso. E quem acha que tem está preocupado", indicou o presidente brasileiro.

E completou: "Acho que Angola tem um papel importante. A África é uma das regiões do mundo que menos emite gases estufa, mas mais sofre as consequências perversas do aquecimento global. Não haverá transição justa sem que se considere a circunstâncias dos países do sul global."