Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Lula: aporte de países no fundo de florestas tropicais não é doação, mas investimento

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, em sua conta no X, um trecho de sua participação no fórum empresarial da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em que elogia o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).

Segundo ele, os aportes de países no fundo são investimentos e não doações. "O Fundo Florestas Tropicais Para Sempre vai recompensar financeiramente países que preservam suas florestas tropicais. Não é doação, é investimento. Uma iniciativa brasileira inovadora, que será lançada durante a COP30, em Belém", escreveu.

Lula está na Malásia onde participa da Cúpula da ASEAN e eventos relacionados ao grupo. O TFFF é uma iniciativa brasileira que pretende remunerar países que têm florestas preservadas com os lucros de um fundo que dará remuneração de mercado a investidores.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

meio ambiente

Lula

reunião

TFFF

fundo

florestas
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda