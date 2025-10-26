Lula: aporte de países no fundo de florestas tropicais não é doação, mas investimento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, em sua conta no X, um trecho de sua participação no fórum empresarial da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em que elogia o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).

Segundo ele, os aportes de países no fundo são investimentos e não doações. "O Fundo Florestas Tropicais Para Sempre vai recompensar financeiramente países que preservam suas florestas tropicais. Não é doação, é investimento. Uma iniciativa brasileira inovadora, que será lançada durante a COP30, em Belém", escreveu.

Lula está na Malásia onde participa da Cúpula da ASEAN e eventos relacionados ao grupo. O TFFF é uma iniciativa brasileira que pretende remunerar países que têm florestas preservadas com os lucros de um fundo que dará remuneração de mercado a investidores.