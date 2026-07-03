Lobisomem à solta? Suspeito de causar pânico presta depoimento à polícia

Um homem de 42 anos, identificado como Elivaldo Ribeiro de Sales, foi conduzido pela Polícia Militar na última quarta-feira (1º) em Xexéu, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Ele é suspeito de perturbação da ordem e da tranquilidade pública após criar vídeos de uma figura semelhante a um “lobisomem” circulando na madrugada, o que causou temor entre os moradores da cidade.

A ocorrência foi registrada após denúncias de moradores sobre a presença da suposta criatura. Elivaldo Ribeiro de Sales foi localizado no bairro Campos Frios por equipes do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM).

Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma capa preta, luvas, máscaras de fantasia e um chapéu preto. A corporação afirmou que esses materiais eram utilizados nas gravações dos vídeos.

O homem e o material recolhido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Xexéu, onde um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado por perturbação da ordem e da tranquilidade pública, conforme nota da Polícia Militar.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a 83ª Delegacia de Xexéu investiga o caso. A corporação confirmou que Elivaldo Ribeiro de Sales prestou esclarecimentos e que as diligências continuam em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.

Vídeos viralizaram nas redes sociais

Os vídeos de Elivaldo Ribeiro de Sales ganharam grande repercussão nas redes sociais. Moradores associaram a fantasia a um suposto “lobisomem”, o que gerou especulações e temor na população. As imagens mostram o homem caminhando sozinho durante a madrugada pelas ruas da cidade.

Semelhança com personagem de filme

A aparência da fantasia utilizada nos vídeos lembra o personagem Creeper, da franquia de terror "Olhos Famintos" ("Jeepers Creepers"). No filme, a criatura demoníaca desperta a cada 23 anos para caçar humanos por 23 dias. O primeiro longa da série foi lançado em 2001, e o título mais recente, "Olhos Famintos: Renascimento", estreou em 2022.