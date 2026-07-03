Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Lobisomem à solta? Suspeito de causar pânico presta depoimento à polícia

Suspeito de 42 anos utilizava máscaras e capa em vídeos que viralizaram nas redes sociais e agora presta esclarecimentos à Polícia Civil

O Liberal
fonte

Fantasia era usada para causar terror em cidade do interior (Reprodução / Polícia Militar)

Um homem de 42 anos, identificado como Elivaldo Ribeiro de Sales, foi conduzido pela Polícia Militar na última quarta-feira (1º) em Xexéu, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Ele é suspeito de perturbação da ordem e da tranquilidade pública após criar vídeos de uma figura semelhante a um “lobisomem” circulando na madrugada, o que causou temor entre os moradores da cidade.

A ocorrência foi registrada após denúncias de moradores sobre a presença da suposta criatura. Elivaldo Ribeiro de Sales foi localizado no bairro Campos Frios por equipes do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM).

Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma capa preta, luvas, máscaras de fantasia e um chapéu preto. A corporação afirmou que esses materiais eram utilizados nas gravações dos vídeos.

O homem e o material recolhido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Xexéu, onde um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado por perturbação da ordem e da tranquilidade pública, conforme nota da Polícia Militar.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a 83ª Delegacia de Xexéu investiga o caso. A corporação confirmou que Elivaldo Ribeiro de Sales prestou esclarecimentos e que as diligências continuam em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.

Vídeos viralizaram nas redes sociais

Os vídeos de Elivaldo Ribeiro de Sales ganharam grande repercussão nas redes sociais. Moradores associaram a fantasia a um suposto “lobisomem”, o que gerou especulações e temor na população. As imagens mostram o homem caminhando sozinho durante a madrugada pelas ruas da cidade.

Semelhança com personagem de filme

A aparência da fantasia utilizada nos vídeos lembra o personagem Creeper, da franquia de terror "Olhos Famintos" ("Jeepers Creepers"). No filme, a criatura demoníaca desperta a cada 23 anos para caçar humanos por 23 dias. O primeiro longa da série foi lançado em 2001, e o título mais recente, "Olhos Famintos: Renascimento", estreou em 2022.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda