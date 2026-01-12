Litoral de SP tem 9 mortes por afogamento no fim de semana; óbitos na temporada chegam a 30

Nove pessoas morreram afogadas no litoral de São Paulo entre a manhã de sábado, 10, e o fim da tarde de domingo, 11, de acordo com informações divulgadas pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar). Os casos aconteceram em Praia Grande, Itanhaém, Guarujá e Mongaguá. Desde o início da temporada de verão, em dezembro, o litoral soma 30 óbitos por afogamento.

Por conta dos casos, o GBMar reforçou o alerta à população quanto aos riscos de afogamento, especialmente em períodos de grande movimentação nas praias. "É fundamental respeitar a sinalização de segurança, as orientações dos guarda-vidas e evitar o banho de mar em condições adversas, bem como após o consumo de bebidas alcoólicas", informou.

Mortes no fim de semana:

Sábado - 10 de janeiro

12h00: vítima do sexo masculino, 14 anos - Praia Grande

14h50: duas vítima do sexo masculino, de 46 e 60 anos - Itanhaém

17h20: vítima do sexo masculino, 21 anos - Praia Grande

18h10: vítima do sexo masculino, 45 anos - Guarujá

Na tarde de sábado, duas mortes aconteceram em Itanhaém, na região de Aparecida. Populares contaram aos bombeiros que o homem de 60 anos entrou em dificuldade no mar e começou a se afogar. O amigo de 40 anos foi tentar salvá-lo e acabou se afogando também. Eles chegaram a ser resgatados, mas não resistiram.

Em Praia Grande, também no sábado, foram dois óbitos registrados. Por volta do meio-dia, um adolescente de 14 anos se afogou na região do bairro Jardim Imperador. Os bombeiros fizeram o resgate e encaminharam o rapaz ao hospital. A morte foi constatada por um médico plantonista. No outro caso da cidade, um jovem de 21 anos, morador de Itaquera, na capital paulista, se afogou no mar quando estava com o irmão e a esposa.

A ocorrência do Guarujá no sábado aconteceu no fim da tarde, na Praia das Pitangueiras, em uma área sinalizada com placas de perigo. Quatro pessoas estavam se afogando no mar, sendo que três foram retiradas com vida.

A quarta vítima, um homem de 45 anos, morador de Valinhos (SP), foi encontrado já desacordado. Ele foi resgatado, levado para um hospital, mas não resistiu. A ocorrência envolveu 12 bombeiros militares, quatro viaturas e embarcações, além de um helicóptero.

Domingo - 11 de janeiro

1h51: vítima do sexo masculino, 18 anos - Itanhaém

10h35: vítima do sexo masculino, 47 anos - Guarujá

13h02: vítima do sexo feminino, 34 anos - Mongaguá

14h30: vítima do sexo masculino, 67 anos - Guarujá

No domingo, ainda na madrugada, um jovem de 18 anos morreu depois de entrar no mar durante a madrugada com um amigo. Cerca de 40 minutos do acionamento dos bombeiros, o corpo do rapaz foi localizado pela Polícia Militar (PM) na orla da praia em Itanhaém.

Já na manhã de domingo, um homem de 47 anos se afogou na região do Morro do Maluf, na Praia da Enseada, no Guarujá. Um salva-vidas entrou na água para fazer o salvamento. Ele conseguiu fazer o resgate da vítima em estado grave. Após 15 minutos de manobras de atendimento, o homem, que era da capital paulista, foi levado para um hospital, onde não resistiu e morreu.

Também no Guarujá, mas na Praia do Tombo, um idoso de 67 anos foi retirado do mar já inconsciente. O homem chegou a ser levado para um hospital, mas morreu na tarde de domingo. O outro óbito registrado na mesma data foi em Mongaguá. Uma mulher de 34 anos se afogou nas proximidades da Avenida Mário Covas Júnior.

Segundo os bombeiros, uma mulher e um homem foram retirados do mar. A vítima mais grave, que morreu, já estava em parada cardiorrespiratória. O homem recebeu atendimento no local e não precisou ser levado para um hospital.

Mortes na temporada

Um balanço do GBMar de 1º de dezembro até o domingo, 11, mostra que 30 pessoas morreram em afogamentos no litoral paulista. Guarujá e Itanhaém lideram com oito mortes cada. Veja abaixo:

Guarujá: 8 mortes

Itanhaém: 8 mortes

Praia Grande: 6 mortes

Mongaguá: 3 mortes

Ubatuba: 2 mortes

São Sebastião: 1 morte

Ilhabela: 1 morte

Ilha Comprida: 1 morte