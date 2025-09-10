Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Linha Amarela do metrô de SP tem filas enormes e caos 24h após descarrilamento

Estadão Conteúdo

O descarrilamento Linha 4-amarela do metrô de São Paulo ainda provoca impactos aos passageiros que utilizam a linha na manhã desta quarta-feira, 10. Filas imensas são observadas nas catracas, assim com lotação de plataformas, um dia após a falha operacional ter sido registrada.

Segundo a ViaQuatro, a operação foi retomada às 4h40, em via singela, com velocidade reduzida e intervalos maiores entre os trechos das estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi.

O descarrilamento aconteceu na manhã desta terça-feira, 9, por volta das 10h, entre as estações Vila Sônia-Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi, zona sul da cidade. Apesar dos transtornos, ninguém ficou ferido no incidente.

Veja algumas alternativas

"Para reduzir o impacto aos clientes durante o horário de pico, nove ônibus do serviço exclusivo da concessionária, que atende o trecho entre o Terminal Vila Sônia e Taboão da Serra, continuarão com a operação estendida até a Estação São Paulo-Morumbi, com parada na Estação Vila Sônia", disse a concessionária que administra a linha atingida.

Aos passageiros prejudicados pela interrupção do serviço, a ViaQuatro também publicou orientações nas suas redes sociais de como as pessoas devem seguir a viagem:

- Linha 1-Azul e 11-Coral: Conexão em Luz - Linha 2-Verde: Conexão em Paulista - Linha 3-Vermelha: Conexão em República - Linha 5-Lilás: Conexão em Santo Amaro ou Santa Cruz - Linha 9-Esmeralda: Conexão em Pinheiros ou Santo Amaro

