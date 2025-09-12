Linha 4-Amarela segue com funcionamento parcial pelo quarto dia

A Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo permanece nesta sexta-feira, 12, com funcionamento parcial por uma única via entre as estações Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi com maiores intervalos entre os trens. Ainda não há expectativa para a normalização do sistema, após registro de descarrilamento na manhã de terça-feira, 9.

A ViaQuatro, que administra a via, informa que a operação permanece em via singela neste trecho, sem restrição de velocidade, com intervalos regulares para o horário neste início de operação.

"Nos horários de pico, os intervalos entre os trens no trecho Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi ficarão em aproximadamente 5 minutos e, no restante da linha, entre São Paulo - Morumbi e Luz, intervalos de aproximadamente 2 minutos e meio", afirma a concessionária.

Desde o acidente, a operação está parcial em razão de trabalhos sendo realizados para consertos dos trilhos afetados.

"As equipes de manutenção continuam 100% dedicadas em restabelecer a operação nas duas vias o mais breve possível, assim como o time de atendimento segue à disposição para orientar e auxiliar os clientes no que for necessário", acrescenta a ViaQuatro.

Normalização ainda deve demorar

Segundo a ViaQuatro, concessionária que administra a linha, uma inspeção realizada após o descarrilamento de um trem constatou que alguns equipamentos foram danificados e precisarão ser substituídos por peças importadas. Por isso, a demora em solucionar o problema.

Alternativas

Para amenizar o registro de longas filas em catracas e plataformas de estações, a ViaQuatro publicou orientações nas suas redes sociais de como as pessoas devem "seguir viagem":

- Linha 1-Azul e 11-Coral: Conexão em Luz - Linha 2-Verde: Conexão em Paulista - Linha 3-Vermelha: Conexão em República - Linha 5-Lilás: Conexão em Santo Amaro ou Santa Cruz - Linha 9-Esmeralda: Conexão em Pinheiros ou Santo Amaro

De acordo com a ViaQuatro, que administra a linha, ônibus do Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente às Situações de Emergência (Paese) continuam apoiando o deslocamento de passageiros entre Taboão da Serra e São Paulo-Morumbi, com parada na estação Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro.

O serviço de ônibus da concessionária, que atende o trecho entre o Terminal Vila Sônia e Taboão da Serra, também permanece estendido até a Estação São Paulo-Morumbi.

Outras medidas citadas pela concessionária para reduzir os transtornos:

- Horários de pico (6h às 10h e 15h às 20h): estratégia com viagens intercaladas, com um trem entre São Paulo-Morumbi e Luz e um de Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro até a Luz;

- Controle de fluxo em Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi para garantir a segurança dos passageiros;

- Reforço de colaboradores nas estações, com aumento de mais 40 pessoas;

- Fechamento de acessos e direcionamento de clientes conforme a demanda em cada estação;

- Comunicação reforçada por mensagens sonoras e vídeos.

A ViaQuatro recomenda ainda que os usuários antecipem sua saída, considerando o maior tempo de viagem entre São Paulo-Morumbi e Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro.