Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Lewandowski: governo não teve participação, mas operação no RJ foi longamente planejada

Estadão Conteúdo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, reforçou nesta quinta-feira, 30, que o governo federal não teve nenhuma participação na megaoperação no Rio de Janeiro. Disse, no entanto, que recebeu informações no Rio de que a operação foi "longamente planejada, durante meses".

"Assim que Lula aterrissou (da Malásia) pediu uma reunião para se inteirar dos fatos. Nós nos vimos diante de um fato consumado. Fiquei sabendo, no RJ, que foi uma operação longamente planejada, durante meses, mas é de responsabilidade exclusiva das autoridades locais. Não tivemos nenhuma participação ou ingerência nessa operação. Até porque havia interesse predominantemente local. Dizia respeito a cerca de 300 mandados de busca e apreensão e de prisão emitidos pela Justiça local do Rio de Janeiro", disse, em entrevista à GloboNews.

Lewandowski comentou a declaração feita pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de que policiais do Rio haviam falado sobre integrantes da Superintendência fluminense da Polícia Federal sobre a operação. Disse que, no momento em que Rodrigues falou sobre o caso, complementou com algumas informações.

"Temos um grau de colaboração e de identidade com o atual diretor-geral da Polícia Federal que é muito íntimo. Me senti no dever e bastante à vontade para complementar a informação do Andrei Rodrigues. Ele corretamente ocorreu o que houve, o que é corriqueiro nas polícias, o que vai ocorrer ou não ocorrer", relatou Lewandowski.

"Mas o que quis complementar é que, se fosse a intenção ou desejo do governo estadual de pedir a participação do governo federal numa operação de tal envergadura, é claro que a comunicação não seria no nível do terceiro escalão, mas de forma oficial, nos escalões apropriados", completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO CONTENÇÃO/RIO/CV/LEWANDOWSKI/GOVERNO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda