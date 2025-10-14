Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

'Leão Banguelo', líder do PCC responsável por execuções, é preso no litoral de SP

Ele seria responsável por "execuções e justiçamentos" paralelos na Baixada Santista

Estadão Conteúdo

Um homem de 49 anos, apontado como líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Baixada Santista, foi preso nesta segunda-feira, 13, em uma chácara na zona rural da cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo.

O suspeito não teve o nome informado, mas, segundo a Polícia Civil, é conhecido pelo apelido de "Leão Banguelo", disciplina geral do PCC na Baixada e responsável por "execuções e justiçamentos" paralelos na região. A defesa dele não foi localizada.

A prisão foi realizada por agentes da 3ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Investigações Criminais (Deic) de Santos, em cumprimento a um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão.

De acordo com a polícia, "Leão Banguelo" foi localizado após um trabalho de investigação e inteligência policial que tinha como objetivo identificar os envolvidos em atentados contra policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Santos.

A chácara onde ele foi encontrado fica na Estrada Barra do Una, no bairro Guaraú.

Com o suspeito, foram apreendidos dois aparelhos celulares usados para comunicação com outros membros da facção, que serão analisados pela perícia técnica.

"Leão Banguelo" foi levado a uma unidade policial e, em seguida, encaminhado à Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PCC

LEÃO BANGUELO

PRISÃO
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda