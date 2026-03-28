Laudo aponta bactérias em pizzaria na Paraíba investigada após morte de cliente

Os alimentos coletados em uma pizzaria de Pombal, no sertão da Paraíba, estavam contaminados por bactérias, segundo laudo feito por uma equipe técnica. O material foi analisado após uma mulher morrer e mais de cem pessoas terem sintomas de intoxicação alimentar após comerem no estabelecimento. Nas redes sociais, a defesa do estabelecimento disse que ainda não teve acesso aos detalhes do documento (leia mais abaixo).

Segundo o secretário de Saúde da Paraíba, Ari Reis, disse neste sábado, 28, a análise técnica feita pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-PB), envolveu sete amostras. Eram materiais biológicos dos pacientes que apresentaram sintomas e amostras dos alimentos encontrados no estabelecimento, como pizzas, molhos e carnes.

Nas amostras biológicas não foram identificadas bactérias. Mas nas amostras dos alimentos a análise apontou alta concentração das bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Nenhuma das amostras apresentou presença de Salmonella.

De acordo com o laudo divulgado pelo secretário, a principal suspeita é de que a contaminação tenha ocorrido por falhas na manipulação dos alimentos, o que pode facilitar a transmissão de bactérias.

Em entrevista à TV Cabo Branco, o secretário Ari Reis afirmou que ainda não se pode atribuir a alta concentração de bactérias como causa da morte da servidora Rayssa Maritein Bezerra e Silva, já que é necessário analisar outras amostras para verificar toxinas dessas bactérias no sangue da vítima.

A amostra será enviada para outro laboratório, fora do Estado, para que a análise final seja concluída. O prazo para divulgação do resultado é de até 15 dias úteis.

Mas, segundo o secretário, "as bactérias identificadas em alta concentração têm o potencial de causar sintomas agudos, conforme os pacientes apresentaram, evidenciando que os alimentos foram mal manipulados. A única afirmação que podemos fazer nesse momento é que há evidências científicas de que há má manipulação dos alimentos na pizzaria", afirmou.

A Polícia Civil da Paraíba informou que recebeu o resultado do Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba, mas ainda aguarda a conclusão dos demais laudos antes de se pronunciar.

Já a defesa do dono da pizzaria informou, em um vídeo publicado nas redes sociais, que não teve acesso aos detalhes mais aprofundados sobre o laudo e que permanece disponível para investigações.

Pizza de carne de sol na nata

A polícia investiga se a pizza de carne de sol na nata desencadeou o surto na pizzaria. Segundo a Vigilância Sanitária, o local tinha insetos e problemas no armazenamento de alimentos.

O surto aconteceu entre a noite de um domingo, 15 de março, e a segunda-feira, 16 e causou a morte da servidora municipal Rayssa Maritein Bezerra e Silva, de 40 anos.

Na noite do dia 15 de março, ela foi para o estabelecimento com o namorado comer uma pizza de carne de sol. O namorado passou por atendimento médico após comer o alimento, mas não teve mais problemas graves na saúde.

Outras 117 pessoas que comeram na pizzaria procuraram atendimento médico com sintomas como náuseas, vômitos, diarreia e dores abdominais.