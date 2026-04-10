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Latam teve 84 voos cancelados e 10 mil passageiros afetados por pane

Cadier disse ainda que o efeito cascata tem recuperação lenta, que pode levar dias

Estadão Conteúdo
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Avião da Latam (Reprodução/Latam)

A Latam registrou o cancelamento de 84 voos após a pane no sistema de controle aéreo de São Paulo na manhã da quinta-feira, 9. Foram mais de 10 mil passageiros afetados e 8 mil desconectados, segundo publicação do CEO da companhia no País, Jerome Cadier, em rede social.

"Em eventos raros, como o que aconteceu na manhã de ontem em Aeroporto de Congonhas, afetando a operação de vários aeroportos em São Paulo, vemos o quanto todo o sistema está interligado", afirmou o executivo nesta sexta-feira, 10.

Cadier disse ainda que o efeito cascata tem recuperação lenta, que pode levar dias. "E, ainda hoje, nossos passageiros vão sofrer as consequências de ontem, já que Brasília amanheceu com nevoeiro", acrescentou.

O CEO da Latam Brasil destacou que uma aeronave que opera voos domésticos no País realiza, em média, seis voos por dia. "Quando um aeroporto fica fechado e um voo precisa alternar ou atrasa muito às 9 horas, ele afeta outros quatro voos ao longo do dia", explicou.

Segundo o executivo, esse efeito cascata faz com que, por vezes, um voo entre Brasília e Fortaleza seja cancelado mesmo que o problema tenha ocorrido em São Paulo no dia anterior, por exemplo.

O problema registrado na quinta-feira cujas causas ainda estão sendo apuradas, gerou reflexos na manhã desta sexta-feira, marcada também pelo mau tempo. Mas os aeroportos de Congonhas e Guarulhos afirmaram que os cancelamentos foram pontuais.

O prédio do Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo, localizado em Congonhas, chegou a ser evacuado na quinta pela manhã por causa de uma suspeita de incêndio e vazamento de gás, segundo o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Faierstein, que disse não haver informações concretas sobre o que aconteceu.

Para minimizar os impactos, a Aena, administradora de Congonhas, ampliou na quinta o funcionamento do terminal até meia-noite.

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