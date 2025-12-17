Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Lançamento no Brasil de foguete sul-coreano é adiado novamente por questão técnica

Estadão Conteúdo

A empresa sul-coreana Innospace comunicou à Força Aérea Brasileira (FAB) e à Agência Espacial Brasileira (AEB) que, por questões técnicas, não realizará nesta quarta-feira, 17, a primeira tentativa de lançamento do foguete Hanbit-Nano a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão. Esta é a segunda vez que a operação, prevista inicialmente para novembro, é adiada.

De acordo com a empresa, uma nova tentativa está prevista para o dia 19 de dezembro, às 15h34 (horário de Brasília), respeitando a janela de lançamento atualmente programada, que se estende até o dia 22 de dezembro. A FAB ressaltou que mantém sua infraestrutura, sistemas e equipes técnicas plenamente operacionais para garantir o suporte necessário para a realização do lançamento, em coordenação com os demais órgãos envolvidos.

Conforme comunicado da Innospace, o lançamento ocorrerá dois dias depois, após a substituição de um componente na unidade de resfriamento do sistema de alimentação de oxidante do primeiro estágio. "Durante a inspeção final antes da montagem do veículo em 16 de dezembro, uma anomalia foi detectada na unidade de resfriamento do sistema de alimentação de oxidante do primeiro estágio. Após uma avaliação detalhada da causa e das ações corretivas necessárias, a Innospace decidiu reprogramar o lançamento", trouxe a empresa.

O problema, ainda segundo a empresa, requer a substituição de um componente específico dentro da unidade de resfriamento e não indica qualquer defeito estrutural no veículo de lançamento. "Como a substituição pode ser realizada com o veículo ainda na plataforma de lançamento, a Innospace determinou que o lançamento pode prosseguir dois dias depois, apesar de uma nova campanha de lançamento normalmente exigir cerca de três dias de preparação."

