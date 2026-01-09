Ladrões invadem condomínio em Alphaville e roubam casal de idosos; dois são presos

Ladrões invadiram um condomínio fechado na madrugada desta sexta-feira, 9, em Alphaville, que fica em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, e roubaram a residência de um casal de idosos. Dois suspeitos, de 20 e 23 anos, foram presos após o crime. O mais velho foi baleado em confronto com a Guarda Civil Municipal.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os agentes da guarda foram acionados após os bandidos invadirem o local. Na casa dos idosos, eles exigiram dinheiro e objetos de valor. Após o crime, o grupo de seis criminosos fugiu do local.

O carro usado pelos ladrões foi localizado pelos agentes, que começaram uma perseguição que acabou em uma batida. Quatro suspeitos conseguiram fugir, um foi preso no local e o outro baleado. Segundo a secretaria, o suspeito foi baleado depois de atirar contra os guardas civis.

A secretaria informou ainda que os objetos roubados foram recuperados, reconhecidos pelas vítimas e devolvidos. No caso usado pelos ladrões, foram encontrados também celulares, um tablet, uma balaclava, placas de veículos e armas usadas no crime.

O caso foi registrado como roubo a residência pela Delegacia de Santana de Parnaíba.