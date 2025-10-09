Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Ladrões invadem casa em SP e fazem família refém na mesma rua onde delegado foi morto em 2024

Estadão Conteúdo

Três homens, de 19, 26 e 46 anos, foram presos em flagrante depois de invadirem uma casa na Vila Romana, zona oeste de São Paulo, e fazer uma família refém. O caso aconteceu no último domingo, 5, na Rua Caio Graco, mesma via onde um delegado foi assassinado em setembro do ano passado.

A Polícia Militar foi acionada após receber a denúncia de uma testemunha que viu o grupo entrando na residência. Ao chegar no local, os agentes encontraram um casal em estado de choque amarrado com um enforca gato, sendo mantidos reféns por um suspeito.

Ao ver os policiais, o criminoso teria jogado um celular no chão e danificado o aparelho. Segundo a PM, ele estaria em contato com outro integrante do grupo, que permanecia do lado de fora da casa.

Ainda dentro do imóvel, outros dois homens foram localizados. O trio foi contido pelos policiais e preso em flagrante. As vítimas foram libertadas em segurança.

De acordo com o relato da polícia, a casa estava revirada, com gavetas e armários abertos. Em um dos cômodos, foi encontrada uma mochila que, segundo os agentes, pertencia aos suspeitos. Dentro dela, havia joias das vítimas e munições de um revólver calibre 32.

Os três homens foram conduzidos ao 91º Distrito Policial (Ceasa), onde permanecem à disposição da Justiça, informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado. O caso foi registrado como roubo.

Delegado morreu na mesma rua em 2024

Há pouco mais de um ano, em setembro de 2024, o delegado Mauro Guimarães Soares, de 59 anos, morreu após ser baleado no peito durante uma tentativa de assalto na Rua Caio Graco.

Ele caminhava com a esposa, Ana Paula Batista Ramalho Soares, que também é policial, e reagiu ao ser abordado por dois criminosos. Um terceiro suspeito teria participado da ação, dando cobertura à dupla. De acordo com a SSP-SP, os três foram presos ainda no ano passado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

casa

assalto

SP

Vila Romana
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda