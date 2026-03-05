Justiça manda apreender adolescente suspeito de estupro coletivo no Rio e Polícia faz buscas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça do Rio de Janeiro em dois endereços ligados ao adolescente suspeito de estupro coletivo de uma jovem de 17 anos. Defesa não foi localizada.

A medida ocorre após o Ministério Público do Rio mudar de ideia e se manifestar a favor da internação do menino. Segundo o delegado Ângelo Lages, responsável pela investigação, o adolescente também está envolvido em uma denúncia de estupro coletivo de uma vítima de 14 anos. O crime teria ocorrido em 2023.

Os outros quatro réus pelo estupro coletivo foram presos no início da semana. O crime ocorreu no dia 31 de janeiro, em um apartamento em Copacabana.

Entenda o caso

Segundo o inquérito da 12ª DP (Copacabana), a vítima foi convidada por um adolescente, colega de escola, para ir ao apartamento de um amigo dele, na noite de 31 de janeiro, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O rapaz pediu que ela levasse uma amiga, mas a adolescente foi sozinha.

No elevador, o jovem avisou que mais amigos estariam no local, mas ela recusou qualquer relação com eles. No apartamento, ela foi levada para o quarto pelo rapaz e, quando mantinham relação sexual, os outros quatro entraram no local. Ela pediu que não fosse tocada, mas os rapazes tiraram a roupa e todos a violentaram.

O adolescente que convidou a vítima também é investigado por ato infracional análogo ao crime de estupro. O procedimento dele foi desmembrado para a Vara da Infância e Juventude.