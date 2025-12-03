Justiça determina prisão de homem que sacou duas armas e atirou na ex no trabalho dela em SP

A Justiça aceitou o pedido de prisão temporária de Bruno Lopes Fernandes Barreto que atirou contra Evelyn de Souza Saraiva na manhã desta segunda-feira, 1°, na zona norte de São Paulo. O caso é investigado pelo 73° Distrito Policial (Jaçanã). O suspeito é procurado pela polícia.

A mulher de 38 anos estava no local de trabalho, uma pastelaria da Rua Ushikichi Kamiya, quando Barreto, ex-companheiro dela, disparou ao menos cinco tiros na sua direção.

Câmeras de monitoramento flagraram o momento do crime. Pelas imagens, é possível ver que Bruno (de blusa e capuz) conversa com a mulher. Após a tentativa de feminicídio, ele fugiu do local. A defesa dele não foi localizada.

Evelyn foi atingida nas costas e na região dos membros inferiores. Ela recebeu atendimento pré-hospitalar (torniquetes para o controle da hemorragia) antes de ser levada para o Hospital das Clínicas (HC) via Helicóptero Águia 12, da PM.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava consciente e seu estado de saúde era estável quando foi transportada ao HC.

Mulher atropelada e arrastada

O caso ocorreu dias após outra tentativa de feminicídio na capital, também na zona norte. No último sábado, 29, Taynara Souza Santos, de 31 anos, foi atropelada por Douglas Alves da Silva, na saída de um bar após um desentendimento entre ambos. Ela ficou presa embaixo do veículo e foi arrastada por cerca de um quilômetro, até seu corpo desprender do carro, quando o automóvel percorria a Marginal Tietê.

Socorrida em estado gravíssimo por testemunhas, Taynara precisou passar por cirurgia e teve as duas pernas amputadas abaixo da linha do joelho. Ela segue internada na UTI do Hospital Municipal Vereador José Storopolli.

O homem foi preso no domingo, 30, após entrar em confronto com a polícia. Ele teria agido por ciúmes, segundo advogados da vítima. Os defensores afirmam que Taynara chegou a ter um relacionamento breve com Douglas, que teria se incomodado de encontrá-la no bar na companhia de outro homem.

Como denunciar casos de violência

Denúncias podem ser realizadas em todo o País, 24 horas por dia e sete dias por semana, de forma anônima por meio da Central de Atendimento à Mulher. Os meios de acionar o serviço são:

Telefone: 180 E-mail: central180@mulheres.gov.br WhatsApp: (61) 9610-0180