Justiça determina fiança de R$ 5 mil para soltar motorista bêbada que fugiu de motel em SP

A Justiça de São Paulo determinou o pagamento de fiança de R$ 5 mil para soltar a motorista de 24 anos que havia sido presa em flagrante depois de derrubar o portão de um motel, fugir sem pagar e cometer uma série de crimes de trânsito na zona oeste da capital paulista na segunda-feira, 10. A audiência de custódia ocorreu na tarde desta terça-feira, 11.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a decisão considerou que ela é ré primária e mãe de uma criança de 3 anos. O Estadão entrou em contato com o TJ-SP para saber se ela foi solta e aguarda retorno.

Além do pagamento da fiança, a mulher terá de comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades e manter o endereço atualizado. Ela ainda fica proibida de deixar a comarca sem autorização judicial e teve o direito de dirigir suspenso.

A tentativa de fuga dela do motel, que fica na Avenida Vital Brasil, foi registrada por câmeras de segurança. Nas imagens, o carro da mulher avança e derruba o portão metálico. Antes disso, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais militares já tinham sido acionados.

Os PMs afirmaram que, durante a abordagem, ela desobedeceu as ordens, engatou a marcha à ré e quase atingiu o pé de um dos policiais. Na sequência, a motorista avançou com o carro em um funcionário do motel, que não foi atingido, e depois contra o portão do estabelecimento.

De acordo com a secretaria, a motorista fugiu em alta velocidade pelas vias da região, passando por semáforos vermelhos, transitando na contramão e subindo em calçadas.

A mulher foi presa somente depois de bater em dois veículos que estavam parados em um semáforo. Não há informações sobre feridos. Conforme a SSP, ela cometeu os crimes de embriaguez ao volante, trafegar em velocidade incompatível, dano, perigo para a vida ou saúde de outrem e resistência.

A motorista foi levada pelos policiais para o 14º Distrito Policial, em Pinheiros, onde permaneceu presa até a realização da audiência de custódia.