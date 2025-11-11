Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Justiça determina fiança de R$ 5 mil para soltar motorista bêbada que fugiu de motel em SP

Estadão Conteúdo

A Justiça de São Paulo determinou o pagamento de fiança de R$ 5 mil para soltar a motorista de 24 anos que havia sido presa em flagrante depois de derrubar o portão de um motel, fugir sem pagar e cometer uma série de crimes de trânsito na zona oeste da capital paulista na segunda-feira, 10. A audiência de custódia ocorreu na tarde desta terça-feira, 11.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a decisão considerou que ela é ré primária e mãe de uma criança de 3 anos. O Estadão entrou em contato com o TJ-SP para saber se ela foi solta e aguarda retorno.

Além do pagamento da fiança, a mulher terá de comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades e manter o endereço atualizado. Ela ainda fica proibida de deixar a comarca sem autorização judicial e teve o direito de dirigir suspenso.

A tentativa de fuga dela do motel, que fica na Avenida Vital Brasil, foi registrada por câmeras de segurança. Nas imagens, o carro da mulher avança e derruba o portão metálico. Antes disso, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais militares já tinham sido acionados.

Os PMs afirmaram que, durante a abordagem, ela desobedeceu as ordens, engatou a marcha à ré e quase atingiu o pé de um dos policiais. Na sequência, a motorista avançou com o carro em um funcionário do motel, que não foi atingido, e depois contra o portão do estabelecimento.

De acordo com a secretaria, a motorista fugiu em alta velocidade pelas vias da região, passando por semáforos vermelhos, transitando na contramão e subindo em calçadas.

A mulher foi presa somente depois de bater em dois veículos que estavam parados em um semáforo. Não há informações sobre feridos. Conforme a SSP, ela cometeu os crimes de embriaguez ao volante, trafegar em velocidade incompatível, dano, perigo para a vida ou saúde de outrem e resistência.

A motorista foi levada pelos policiais para o 14º Distrito Policial, em Pinheiros, onde permaneceu presa até a realização da audiência de custódia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ACIDENTE/MOTORISTA/MOTEL/EMBRIAGUEZ/JUSTIÇA/FIANÇA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda