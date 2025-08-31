Capa Jornal Amazônia
Justiça decreta prisão de policial penal do RJ que atirou no pé de entregador

Estadão Conteúdo

A Justiça do Rio de Janeiro decretou neste domingo, 31, a prisão temporária de 30 dias do policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini, que atirou no pé do entregador Valério Souza Junior durante uma discussão nesta sexta-feira, 29. A informação é do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ).

O caso ocorreu em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. O policial atirou após Valério se recusar a subir até sua porta para fazer a entrega. O Estadão falou com a defesa do policial, mas ainda não há manifestação sobre o caso.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária afastou Ferrarini do cargo por 90 dias. Em nota, a pasta condenou a atitude do policial. "Nossa Corregedoria acompanha o caso junto à delegacia de polícia e nos solidarizamos com o rapaz vitimado", disse a secretária da Seap, Maria Rosa Nebel.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso é investigado pela 32ª DP (Taquara) e que a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito. Valério Souza foi socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge e seu estado de saúde é estável, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

