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Justiça de SP inicia despejo do Espaço Augusta de Cinema e do Café Fellini

Estadão Conteúdo

A Justiça de São Paulo (TJ-SP) iniciou na tarde desta quinta-feira, 14, a reintegração de posse do anexo do Espaço Petrobras de Cinema, antigo Itaú Cinema da Augusta, e do Cine Café Fellini. O prédio foi vendido em 2022 para uma incorporadora, que quer transformar o espaço em um prédio comercial.

No espaço, funcionavam as salas quatro e cinco do cinema de rua que ganhou patrocínio da Petrobrás no início do ano passado. Dois caminhões chegaram ao local, na Rua Augusta, no início da tarde, para realizar o despejo.

A ordem foi assinada em março pelo juiz Gustavo Coube de Carvalho, da 5.ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, após processo movido pela Rec Vila 15 Empreendimentos Imobiliários. O processo está em grau de recurso.

Imbróglio na Justiça

A situação do anexo e do café se arrasta na Justiça há três anos. Em março de 2023, o local foi reconhecido como Zona Especial de Preservação Cultural - Área de Proteção Cultural (Zepec-APC), e a construtora foi obrigada a incluir as salas de cinema como fachada ativa no projeto do empreendimento.

A demolição havia sido autorizada pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) em dezembro de 2024, mas suspensa no início do ano seguinte pelo TJ-SP.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram homens carregando móveis e itens que ocupavam o espaço para dentro dos caminhões. Segundo informações do g1, projetores, telões e as poltronas ficaram no edifício, e serão retirados posteriormente, para evitar danos aos equipamentos.

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Cinema

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