Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Justiça dá 48h para Prefeitura de SP explicar aumento da tarifa de ônibus

Estadão Conteúdo

A Justiça de São Paulo deu um prazo de 48 horas para que a Prefeitura de São Paulo justifique o aumento da tarifa de ônibus em vigor desde 6 de janeiro. A ação atende a um pedido do vereador Dheison Silva (PT-SP).

A decisão do juiz Kenichi Koyama, da 15ª Vara da Fazenda Pública, de terça-feira, 13, acolheu parecer do Ministério Público de São Paulo e determinou que o Município seja intimado a prestar informações.

A Prefeitura de São Paulo ainda não se manifestou sobre a decisão.

O Governo de São Paulo e a Prefeitura da capital anunciaram em dezembro do ano passado, o reajuste na tarifa do transporte público a partir de 6 de janeiro de 2026. A passagem das linhas sob trilhos subiu de R$ 5,20 para R$ 5,40. Já a tarifa dos ônibus municipais foi de R$ 5 para R$ 5,30.

A ação do vereador sustenta que o reajuste da tarifa foi realizado de forma ilegal e lesiva ao patrimônio público e à moralidade administrativa e diz que não haveria justificativa para um aumento real da tarifa acima da inflação.

O MP de São Paulo defendeu que, "diante da complexidade do caso e da necessidade da devida análise dos argumentos da parte autora", o Município de São Paulo e a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes "sejam intimados a prestarem esclarecimentos, em prazo não superior a 48 horas".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TARIFA/ÔNUBUS/AUMENTO/SP/JUSTIÇA/JUSTIFICATIVA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda