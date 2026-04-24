Jovens de 18 anos morrem após atropelamento na Rodovia dos Imigrantes

Dois jovens de 18 anos morreram após serem atropelados na altura do km 13 da Rodovia dos Imigrantes, na noite da quinta-feira, 23.

De acordo com informações da Polícia Militar de São Paulo, os dois estavam em uma motocicleta quando teriam sido fechados por um caminhão, o que provocou a queda de mercadorias das vítimas na pista. Os jovens então desceram para recolher os itens.

Segundo relato do condutor do veículo, um homem de 57 anos, ele trafegava pela faixa da esquerda quando viu um dos homens transitando a pé na rodovia, ao tentar desviar, acabou atingindo também o segundo, que também estava na pista.

O motorista do veículo prestou socorro e permaneceu na via mas as vítimas não resistiram e morreram no local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado pela 26º DP. A motocicleta em que as vítimas estavam foi conduzida ao pátio do 97° DP.

A Polícia Civil do Estado investiga as circunstâncias do ocorrido.