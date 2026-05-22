Jovens casados há 20 dias morrem em acidente entre carro e caminhonete

Um jovem casal morreu em um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete no fim da tarde de quinta-feira, 21, na rodovia SP-352, em Itapira, no interior de São Paulo. Mathias Ambrosini, de 20 anos, e Paola Talhatelli, de 18 anos, estavam casados havia 20 dias. Eles eram moradores da cidade onde aconteceu o acidente.

Mathias dirigia um Voyage e Paola estava no banco do passageiro. Em dado momento, o rapaz teria perdido o controle da direção, rodado o veículo na pista e invadido a faixa do sentido contrário, segundo informações apuradas no local do acidente por funcionários da concessionária Intervias, que administra o trecho. O carro do casal foi atingido na lateral do lado do passageiro por uma S10. Na caminhonete estava apenas o motorista.

De acordo com a Polícia Civil, que investiga as causas do acidente, o casal não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O motorista da caminhonete, de 36 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor pela Delegacia de Mogi Guaçu.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 169 da rodovia. O trecho sofreu interdições no tráfego entre 17h40 e 20h50 para atendimento do acidente e remoção das vítimas e dos veículos. A Polícia Científica esteve no local.

Os corpos dos jovens foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Campinas (SP). O velório está marcado para ter início às 6h deste sábado, 23, no Cemitério Parque Municipal da Paz, em Itapira. O enterro de Paola será às 10h, e o de Mathias às 13h, no mesmo local.

Casados há 20 dias

Mathias trabalhava em um centro automotivo, enquanto Paola era manicure. No início do mês, eles realizaram o sonho de se casar. O fotógrafo que acompanhou o casal, Marcos Tavares, publicou homenagens aos jovens nas redes sociais.

"Há 20 dias eu estava ali, fotografando vocês dois, vendo os sorrisos, os detalhes de um amor muito bonito. E hoje, ao olhar essas fotos novamente, tudo ganhou um peso diferente", afirmou. "Eu sabia que estava registrando momentos que se tornariam lembranças eternas, mas não desse jeito. Agora, esses instantes têm um valor impossível de medir", escreveu o fotógrafo.

A empresa em que Mathias trabalhava e a igreja frequentada pela família de Paola também divulgaram notas de pesar. "Mais do que um funcionário, (Mathias) foi uma pessoa de coração enorme, sempre prestativo, humilde e muito querido por todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", afirmou o comunicado.