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Jovem que desapareceu durante passeio de moto aquática é encontrada; namorado é procurado

Bruna Damaris Santanna da Silva, de 26 tinha saído com o namorado, Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, para um passeio de moto aquática. O rapaz segue desaparecido

Estadão Conteúdo

A jovem que estava desaparecida após um passeio de moto aquática em Ilhabela foi resgatada por pescadores nas proximidades da Ilha de Búzios, entre 5 e 10 milhas náuticas da costa.

Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e a Marinha do Brasil, após o resgate, a vítima foi transportada pela equipe do Corpo de Bombeiros até o flutuante da balsa de Ilhabela e encaminhada por viatura ao Hospital Municipal de Ilhabela para atendimento médico. Os familiares já foram comunicados e estão a caminho da unidade.

Bruna Damaris Santanna da Silva, de 26 tinha saído com o namorado, Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, para um passeio de moto aquática. O rapaz segue desaparecido. A moto aquática utilizada foi encontrada na segunda pelos bombeiros.

Os dois faziam um passeio na Praia de Ponta das Canas, por volta das 16h, e não retornaram ao ponto de origem. Eles estavam em uma confraternização com amigos em uma lancha.

À noite, os amigos do casal iniciaram buscas, posteriormente com apoio de pescadores, dos bombeiros e da Marinha. Os amigos mantiveram contato com as autoridades durante a madrugada.

Segundo relato dos envolvidos nas buscas, o celular de um dos desaparecidos permaneceu no interior da moto aquática, mas a baixa carga da bateria dificultou tentativas de rastreamento e contato.

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