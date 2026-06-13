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Jovem morta em salto fez publicação nas redes antes de acidente: 'Quem foi o doido que deixou?'

Estadão Conteúdo

"Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte?". Essa foi a frase escrita por Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, em um post em sua rede social horas antes do acidente que tirou sua vida em Limeira (SP).

Em uma sequência de stories publicada no Instagram na manhã deste sábado, 13, a jovem mostrou as pulseiras de identificação e o local da atividade.

Seu perfil na plataforma evidenciava seu apreço pela natureza e por esportes ao ar livre. A descrição da biografia também mencionava seus estudos na área de Educação Física e sua paixão pelo Santos Futebol Clube.

Entenda o caso

O evento de rope jumping terminou em tragédia e prisões neste sábado, 13, na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP). A jovem de 21 anos perdeu a vida ao ser lançada da estrutura sem a corda de proteção de solo.

O erro fatal foi registrado em vídeo. As imagens mostram o momento em que a jovem é suspensa por instrutores enquanto o cabo de segurança principal está visivelmente solto no chão.

Uma testemunha chega a perguntar sobre o equipamento momentos antes do lançamento. Assim que a vítima cai, a pessoa responsável pela filmagem mostra a corda que ficou para trás e grita: "Gente, a corda!".

A prefeitura de Limeira afirmou que a "responsabilidade pela fiscalização, manutenção e controle de acesso à Ponte do Esqueleto é exclusivamente do governo federal". A administração municipal comunicou ainda que vai processar a União por "omissão".

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