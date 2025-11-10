Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Jovem morre atropelada em SP por motorista embriagada que fugiu sem prestar socorro

Estadão Conteúdo

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante após atropelar um pedestre e fugir, por volta das 7h da manhã deste domingo, 9, na Avenida Ede, na zona norte de São Paulo. Policiais militares foram informados sobre as características de um carro que teria atropelado uma mulher no endereço indicado. Ao ser abordada, a motorista se recusou a fazer o teste de etilômetro. A vítima, também de 24 anos, teve a morte confirmada no local.

A suspeita foi detida e levada à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Foram solicitados exames periciais ao IC e ao IML e o caso, registrado como embriaguez ao volante, atropelamento, homicídio, omissão de socorro e localização/apreensão de objeto no 73º DP (Jaçanã).

JOVEM/ATROPELAMENTO/MORTE/SP
