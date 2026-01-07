Capa Jornal Amazônia
Variedades

Jovem morre após cair de janela de ônibus em movimento no litoral de SP

Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital de São Sebastião, mas não resistiu aos ferimentos

Estadão Conteúdo
fonte

Jovem morre após cair de janela de ônibus em movimento no litoral de SP (Reprodução)

Uma jovem de 26 anos morreu após cair da janela de um ônibus em movimento na rodovia SP-055, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O acidente ocorreu na última sexta-feira, 2, e a morte foi confirmada nesta segunda-feira, 5, após três dias de internação.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), a vítima se apoiou em uma janela do veículo, que se desprendeu, fazendo com que ela caísse para fora do ônibus enquanto ele trafegava pela rodovia. A Sancetur, empresa responsável pelo transporte, foi procurada, mas não retornou.

Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital de São Sebastião, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como queda acidental no 1º Distrito Policial de São Sebastião.

Em nota, a Prefeitura de São Sebastião lamentou a morte da jovem, identificada como Renata Yassu Nakama. Segundo a administração municipal, o serviço de transporte coletivo é operado por empresa contratada, responsável pela conduta técnica, equipe e cumprimento dos protocolos de segurança.

A prefeitura informou ainda que a Sancetur já foi formalmente notificada e deverá apresentar esclarecimentos e documentação sobre a ocorrência, incluindo registros operacionais, procedimentos adotados após o acidente e medidas preventivas existentes. O município afirmou que mantém cooperação com os órgãos competentes e que adotará todas as medidas cabíveis caso sejam constatadas irregularidades.

