O Liberal chevron right Variedades chevron right

Jovem faz trote sobre explosivo no aeroporto de Guarulhos e GATE é acionado

Estadão Conteúdo

O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foi acionado após uma denúncia de possível artefato explosivo no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 15h desta quarta-feira, 18.

A GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, afirmou que a Polícia Federal foi acionada imediatamente e foram ativados os protocolos para eventos desta natureza. Ainda de acordo com a empresa, as operações seguem normalmente.

Segundo a PM, uma funcionária do aeroporto recebeu uma ligação telefônica informando haver um artefato explosivo em um voo da companhia Air Europa. A chamada foi encerrada logo em seguida.

Foi quando equipes especializadas do GATE e também o policiamento de área foram acionadas e, durante as diligências, identificaram o responsável pela ligação - um rapaz de 20 anos. Em entrevista preliminar, o indivíduo afirmou que se tratava de uma "brincadeira". Ele foi conduzido a prestar depoimento a Polícia Federal.

Variedades
