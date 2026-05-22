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Jovem é levado à UTI após consumir combinação de remédios e bebida alcoólica em escola do Ceará

O estudante teria consumido uma mistura conhecida entre adolescentes como 'purple drank' ou 'lean', preparada com álcool e medicamentos de efeito sedativo

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (freepic.diller / Freepik)

Um estudante de uma escola particular de Fortaleza, no Ceará, precisou ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após passar mal ao consumir uma combinação de bebida alcoólica e medicamentos dentro da instituição de ensino. O episódio aconteceu na quinta-feira, 21, no Colégio Antares, no bairro Papicu.

O atendimento médico foi relatado nas redes sociais pelo médico Bruno Cavalcante, que descreveu o estado do adolescente ao chegar à emergência. Segundo ele, o jovem apresentava confusão mental, fala comprometida, dificuldade de equilíbrio e sonolência intensa.

"Ele parecia muito letárgico, não falava coisa com coisa, não conseguia reconhecer as pessoas", afirmou o médico.

Ainda conforme Cavalcante, o estudante teria consumido uma mistura conhecida entre adolescentes como "purple drank" ou "lean", preparada com álcool e medicamentos de efeito sedativo, incluindo anti-histamínicos e analgésicos. A mistura foi levada para a escola por um outro aluno.

O médico explicou que a combinação pode provocar depressão do sistema nervoso central e comprometer funções vitais. "O cérebro desacelera, a respiração também desacelera", disse. "A pressão cai, o paciente pode até entrar em coma, pode até parar."

Segundo ele, a associação entre álcool e determinados medicamentos potencializa os efeitos sedativos e aumenta o risco de intoxicação grave.

O que a escola diz

O colégio informou, em nota, que acionou os familiares, prestou o suporte necessário ao aluno e registrou boletim de ocorrência. A instituição também afirmou que acompanha a apuração do caso junto às autoridades.

A Polícia Militar do Ceará foi chamada para atender a ocorrência. Pessoas ligadas ao episódio foram levadas à Delegacia da Criança e do Adolescente para prestar esclarecimentos, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública.

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JOVEM/INGESTÃO/BEBIDA/REMÉDIOS/UTI/CE
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