Jovem de 26 anos morre em incêndio em apartamento no Brooklin

Estadão Conteúdo

Uma mulher de 26 anos morreu e dois homens ficaram feridos após um incêndio em um apartamento no Brooklin zona sul de São Paulo, na noite do sábado, 18. Policiais militares e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência por volta das 21h30 e controlaram as chamas.

O apartamento fica no 10º andar de um edifício residencial, localizado na Rua Andréa Paulinetti, no Jardim das Acácias.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a mulher teve óbito constatado no local.

Os homens foram socorridos e levados a UPA Santo Amaro e ao Hospital Sancta Maggiore. O estado de saúde deles não foi informado pelas autoridades.

O caso foi registrado como incêndio e morte acidental no 11° DP (Santo Amaro), que requisitou perícia. A causa do incêndio ainda está sendo investigada.

Segundo informações do portal G1, a vítima, a mulher morreu em decorrência de ter uma parada cardiorrespiratória após inalar muita fumaça. Além dela, quatro vizinhos inalaram grande quantidade de fumaça.

Variedades
