Jovem de 17 anos é morto a tiros pela PM a caminho do trabalho no Rio

Um adolescente de 17 anos, identificado como Gabriel dos Santos Vieira, foi morto a tiros pela Polícia Militar do Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira, 30. O adolescente estava em uma moto de aplicativo a caminho de uma festa, onde trabalharia como dançarino, segundo relataram familiares.

De acordo com a versão apresentada pelos policiais envolvidos na ocorrência, uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Alemão realizava patrulhamento na Estrada Adhemar Bebiano, no Engenho da Rainha, quando tentou abordar um veículo suspeito.

Ainda segundo a PM, os ocupantes do carro reagiram com disparos e houve confronto. O grupo conseguiu fugir. Na sequência, os policiais perceberam que Gabriel e o mototaxista, Vanderson Ferreira Nascimento Pinto, de 40 anos, que passavam pelo local, tinham sido atingidos pelos tiros.

O jovem não resistiu aos ferimentos de tiros nas costas e morreu no local. Vanderson foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por cirurgia. O quadro é estável.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga as circunstâncias da morte de Gabriel. Vale ressaltar que os policiais utilizavam câmeras de uso individual e o comando da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do fato.

A ocorrência foi registrada na 21ª DP, e a PM declarou estar colaborando com as investigações.