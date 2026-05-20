Jovem com esquizofrenia desaparecido há 11 dias é encontrado na zona oeste de São Paulo

Após 11 dias desaparecido, um jovem diagnosticado com esquizofrenia foi localizado na região da Lapa, zona oeste de São Paulo. Ele foi identificado por câmeras do sistema Smart Sampa. Rafael Salgado, de 29 anos, estava sem contato com a família desde o último dia 7 de maio e foi encontrado na última segunda-feira, 18.

Segundo informações da Prefeitura, imagens do sistema de monitoramento permitiram identificar que o jovem circulava pela região da Rua Clélia nos últimos dias. Com base nos registros, equipes da Guarda Civil Metropolitana reforçaram o patrulhamento na área e o encontraram sentado em uma praça.

Com diagnóstico há cerca de seis anos, Salgado estava sem acesso à medicação desde que deixou a casa da família.

De acordo com familiares, Rafael saiu sem avisar e sem levar celular ou outros objetos pessoais. O desaparecimento levou a família a registrar boletim de ocorrência e mobilizar buscas presenciais e campanhas nas redes sociais.

As primeiras pistas sobre o trajeto do jovem surgiram por meio de câmeras do condomínio onde ele mora. Depois, imagens do Smart Sampa passaram a ser usadas para rastrear os deslocamentos dele pela zona oeste.

Após ser localizado, Rafael foi encaminhado ao 7º Distrito Policial da Lapa para registro da ocorrência por encontro de pessoa e, posteriormente, levado para atendimento médico.