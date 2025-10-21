Jovem com detector de metais acha Iphone soterrado e devolve à dona

O influenciador Mateus Natan da Silva, de 27 anos, que cria conteúdo na internet sobre detectorismo, como é chamada a prática de usar detectores de metal para procurar objetos em locais como na areia e no mar, conseguiu localizar um iPhone soterrado na praia central de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O aparelho foi devolvido à verdadeira dona intacto e funcionando, segundo relato do próprio Mateus.

O caso aconteceu no dia 18 de setembro, mas foi publicado nas redes sociais do "caçador de tesouros" no último dia 10 de outubro. A publicação viralizou e, até esta terça-feira, 21, já acumulava mais de 80 mil curtidas no Instagram.

Na publicação, Mateus mostra o momento em que encontra o iPhone na praia. No início, o detector identificou alguns sinais que indicavam a presença de algum objeto. O influenciador, então, cavou algumas vezes e se surpreendeu ao localizar o celular.

"Era de manhã, em uma hora de maré baixa, então dei muita sorte", conta Mateus em vídeo enviado à reportagem.

O influenciador relata que levou o aparelho para casa, higienizou com água corrente para tirar a areia e o sal, lavou com álcool isopropílico para evitar corrosões e deixou o celular imerso em arroz por dois dias para secagem. Ele conectou o telefone a um carregador e notou que o aparelho continuava funcionando.

Sem encontrar um contato de emergência, Mateus retirou o chip do iPhone e o introduziu em outro celular para ter acesso ao número de telefone do aparelho. Com esse dado, ele simulou uma transferência via Pix no banco e localizou o nome de Isadora Alchieri, que era a dona.

Com a ajuda de seus seguidores, ele conseguiu entrar em contato com Isadora e informar o paradeiro do celular perdido. Ele publicou uma mensagem enviada por Isadora agradecendo.

"Eu chorei tanto... Eu estava de tênis e calça, entrei no mar para encontrar esse celular. Fiquei sem até quinta-feira e tive que comprar outro. Achei que jamais iria encontrá-lo, e está aí o querido, funcionando", disse Isadora em uma mensagem de voz enviada ao rapaz.

Mateus explica que Isadora teria perdido o celular em uma terça-feira e ele o localizou na sexta. "Ou seja, ele ficou, no mínimo, dois dias submerso embaixo dágua", disse.

Com mais de 500 mil seguidores no Instagram, Mateus se apresenta como um "caçador de tesouros" e afirma também ajudar pessoas a encontrar seus pertences perdidos, tanto por meio de rastreamento terrestre como de mergulho.

Ele tem a meta de arrecadar R$ 1 milhão com a venda dos tesouros encontrados, além de dinheiro localizado. Em sua última atualização, publicada em agosto, ele havia conseguido juntar pouco mais de R$ 21,5 mil.

"É um trabalho muito gratificante. Além de limpar as praias, também conseguimos devolver os bens perdidos. O hobby do detectorismo é incrível e, por isso, eu amo praticá-lo."