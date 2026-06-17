Jovem agredida no Metrô teve joelho, maxilar e nariz quebrados: 'Ele queria que eu morresse'

A jovem Larissa Raudenberg, de 24 anos, teve o maxilar, o joelho esquerdo, o nariz e três dentes quebrados ao ser agredida na noite de segunda-feira, 15, na estação Parada Inglesa, da Linha 1-Azul do Metrô, na zona norte de São Paulo.

O caso foi registrado no 73° Distrito Policial (Jaçanã) como lesão corporal e encaminhado ao 39º DP, responsável pela área onde os fatos ocorreram. Larissa afirma, no entanto, que foi alvo de uma tentativa de feminicídio. Ela prestará nova queixa à polícia após realizar exame de corpo de delito nesta quarta-feira, 17.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, "a vítima será ouvida, e as imagens relacionadas à ocorrência estão sendo analisadas para auxiliar na apuração dos fatos, bem como na responsabilização do autor".

"É importante esclarecer que a natureza da ocorrência é definida com base nas informações disponíveis no momento do registro. No entanto, a tipificação do crime poderá ser revista conforme o avanço das investigações e a análise dos laudos periciais", diz a SSP.

Em entrevista ao G1, Larissa afirmou que as agressões começaram com uma perseguição a uma amiga que estava com ela. Ao fugir, o homem, identificado como Rodrigo de Oliveira, 25 anos, atingiu Larissa, que estava mais próxima dele, e a derrubou com um chute no joelho.

"Ele avançou para cima da gente. Não foi tentativa de roubo, porque eu estava com dois celulares, um da empresa e o meu pessoal. Os aparelhos caíram no chão e mesmo assim ele não quis, viu que eu desmaiei, mas continuou me batendo. Ele queria que eu morresse, queria a minha vida", disse.