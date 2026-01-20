Capa Jornal Amazônia
Jato executivo faz pouso de emergência no Aeroporto de Viracopos, em Campinas

Estadão Conteúdo

Um avião executivo fez um pouso de emergência na tarde da segunda-feira, 19, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), por causa de um problema técnico. As informações são do site Aeroin. Às 15h56, o piloto fez contato com a torre de controle para informar uma falha no sistema de freio. As equipes de emergência se posicionaram para acompanhar o pouso, que ocorreu dois minutos depois. O avião é um Learjet 40, de matrícula PS-LUC. Dados de rastreamento de voos mostram que ele saiu do Aeroporto de Sorocaba (SP).

Palavras-chave

avião

pouso

emergência

Viracopos
