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Italiano é preso por racismo contra cantora na Bahia: 'Ele me chamou de escrava'

Italiano de 53 anos foi autuado em flagrante na quarta-feira (5). Vítima afirmou que ele a chamou de "escrava" e perguntou seu "valor"

Estadão Conteúdo

Um turista italiano de 53 anos foi preso em flagrante na quarta-feira, 5, em Morro de São Paulo, na Bahia, pelos crimes de importunação sexual e discriminação racial contra a cantora Renata Nascimento, de 32 anos.

Renata denunciou ter sido vítima de importunação sexual e racismo enquanto trabalhava em um bar no sul da Bahia. O caso aconteceu na noite de quarta-feira, 5.

De acordo com a cantora, o homem perguntou "qual era o seu valor" e, ao perceber que não estava sendo correspondido, começou a chamá-la de escrava.

"Eu estava no meu ambiente de trabalho, eu estava ganhando meu pão. Sou mãe de família. Esse homem chegou a perguntar para mim qual era o meu valor. Ele queria saber qual era o meu valor para que eu pudesse ser um objeto para ele.(...) Tentando chamar minha atenção, ele apontou o celular dele para mim e chamou escrava, escrava, para que eu olhasse para ele. E aí foi quando eu comecei a filmar", conta Renata.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, a 1ª Delegacia Territorial (DT/Valença) autuou o homem em flagrante pelos crimes de importunação sexual e discriminação racial. Ele não teve o nome divulgado. Desta forma, a defesa não foi localizada.

"Guias para perícia foram expedidas. Policiais militares conduziram o suspeito até a unidade policial onde o investigado permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário", diz a Polícia Civil.

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