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Irmão de PM é baleado e morto após reagir a assalto na Vila Andrade, zona sul de SP

Os dois criminosos conseguiram fugir

Estadão Conteúdo

O irmão de um policial militar foi baleado e morto após reagir a um assalto na Vila Andrade, zona sul de São Paulo, na noite deste domingo, 17. Os dois criminosos conseguiram fugir.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou que a vítima, de 40 anos, e o irmão, que é policial militar, estavam do lado de fora de um condomínio localizado na Rua do Símbolo, na altura do número 131, quando foram abordados por dois criminosos em uma moto.

Os suspeitos roubaram os celulares e outros pertences dos irmãos. Em determinado momento, a vítima reagiu e entrou em luta corporal com um dos assaltantes, que estava armado e atirou contra ela.

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O policial tentou ajudar o irmão e conseguiu desarmar o suspeito. Ele efetuou disparos, mas não há confirmação de que os criminosos tenham sido atingidos. Em seguida, os dois subiram na moto e fugiram.

O homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a SSP, o caso foi registrado como latrocínio no 89° Distrito Policial, do Jardim Taboão. A Polícia Civil realiza diligências para identificar e prender os criminosos.

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