O Liberal chevron right Variedades chevron right

Intoxicação por metanol: Brasil tem 29 casos confirmados e 217 em investigação

Estadão Conteúdo

O número de casos de intoxicação por metanol confirmados no Brasil subiu para 29, segundo dados do Ministério da Saúde apresentados nesta sexta-feira, 10. O País teve um aumento de cinco registros positivos de intoxicação pela substância com relação ao último balanço, divulgado na quarta-feira, 8.

Há 217 ocorrências que ainda estão em investigação. Ainda conforme o ministério, 249 casos foram descartados. Segundo a pasta, não houve aumento no número de mortes na comparação com os dados de quarta: são cinco óbitos confirmados, todos em São Paulo.

São Paulo continua sendo o Estado com o maior número de notificações, sendo 160 em análise (o que representa 73,73% de todo o País), 25 confirmados e os cinco óbitos positivos para a intoxicação da substância já citados.

Rio Grande do Sul, com um caso, e Paraná, com três, são os dois outros Estados que também têm casos confirmados de pacientes intoxicados por metanol.

Os Estados que também investigam possíveis contaminações são Pernambuco, com 31 suspeitas, Rio Grande do Sul (4), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Rio de Janeiro (3), Espírito Santo (3), Goiás (2), Alagoas (1), Bahia (1), Ceará (1), Minas Gerais (1), Rio Grande do Norte (1) e Rondônia (1).

Além das cinco mortes confirmadas, outras 12 seguem em investigação: seis em São Paulo, três em Pernambuco, uma no Ceará, uma em Minas Gerais e uma no Mato Grosso do Sul.

Na última quinta-feira, 9, o Ministério da Saúde informou que adquiriu um lote com 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol destinado ao tratamento das intoxicações, que vêm sendo causadas pelo consumo de bebidas adulteradas.

Cerca de mil ampolas continuarão em estoque e outras 1,5 mil unidades do fármaco começaram a ser distribuídas para o atendimento aos pacientes. São Paulo é o Estado que recebe a maior quantidade em razão do maior número de casos.

