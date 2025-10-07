Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Intoxicação por metanol: assessoria do rapper Hungria diz que exames apontam novo resultado

Ainda de acordo com o texto, Hungria está em boa recuperação e "retomando sua agenda de shows, permanecendo em acompanhamento médico."

Estadão Conteúdo
fonte

Rapper Hungria (Instagram @hungria_oficial)

A assessoria de imprensa do cantor Hungria disse nesta terça-feira, 7, que os exames realizados pelo rapper apontaram intoxicação por metanol. A informação contradiz o que foi afirmado pelo ministro da Saúde em recente entrevista ao portal 'Metrópoles'. Na ocasião, Padilha afirmou que foi descartada a presença da substância no sangue do artista.

De acordo com a assessoria do cantor, os exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Richet, da Rede D'Or, foram liberados na segunda, 6, confirmaram exposição ao metanol. A equipe médica, entretanto, aguarda a contraprova.

"O artista recebeu tratamento conforme protocolo médico para intoxicação por metanol, incluindo o uso de antídoto e hemodiálise precoce, medidas fundamentais para sua excelente evolução clínica", afirma.

Ainda de acordo com o texto, Hungria está em boa recuperação e "retomando sua agenda de shows, permanecendo em acompanhamento médico."

O cantor Hungria recebeu alta hospitalar no último domingo, 5, Ele ficou três dias internado. O rapper deu entrada no hospital DF Star, em Brasília, com sintomas como náuseas, vômitos, turvação visual, cefaleia e acidose metabólica após ingerir bebida alcoólica adulterada.

Dados do Ministério da Saúde, divulgados na noite desta segunda-feira, informam que o País soma 17 casos de intoxicação por metanol confirmados e que outras 200 ocorrências estão sob investigação. A maior parte das notificações se concentra no Estado de São Paulo, que soma 15 casos positivos para a intoxicação e 164 em investigação até o momento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

METANOL/INTOXICAÇÃO/DF/RAPPER/HUNGRIA/NOVOS EXAMES
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda